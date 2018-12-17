Aşk iddiaları sonrası şaşırtan paylaşım!

Beyazıt Öztürk ile aralarında aşk dedikodusu çıkan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından Beyazıt Öztürk ile birlikte poz verdikleri fotoğrafı paylaşarak kafaları karıştırdı.

Ünlü şarkıcı Hadise, aşk yaşadıkları iddia edilen Beyazıt Öztürk ile birlikte poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak kafaları karıştırdı.

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk ile Hadise arasında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram hesabından Beyaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti. Hadise, fotoğrafı Instagram'daki hikaye kısmından paylaştı.