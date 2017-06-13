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'AŞK' SILA'YI BU HALE GETİRDİ!

'AŞK' SILA'YI BU HALE GETİRDİ!

'Aşk' Sıla'yı bu hale getirdi!

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Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla saçlarında değişikliğe gitti ve yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıla (36) ile Ahmet Kural (34) 1 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla saçlarını kahkül kestirip sarıya boyattı. Yeni görüntüsü ‘yeni aşka, yeni imaj yaptı’ yorumlarına neden oldu.

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Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla'nın aşkının fotoğrafı geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

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