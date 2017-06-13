'AŞK' SILA'YI BU HALE GETİRDİ!

Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla saçlarında değişikliğe gitti ve yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıla (36) ile Ahmet Kural (34) 1 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sıla saçlarını kahkül kestirip sarıya boyattı. Yeni görüntüsü ‘yeni aşka, yeni imaj yaptı’ yorumlarına neden oldu.

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla'nın aşkının fotoğrafı geçen günlerde ortaya çıkmıştı.