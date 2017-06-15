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Aşk Tatili!

Aşk Tatili!

Geceliği 7,500 TL!

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Beşiktaş'ta top koşturan Caner Erkin, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından eşi Şükran Ovalı ile birlikte soluğu İspanya'da aldı.

Ibiza'da tatil yapan çift, çektikleri romantik fotoğrafları Instagram sayfalarında takipçileriyle paylaştılar

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Hayranları ikilinin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutarken, Şükran Ovalı'nın makyajsız haline ve kusursuz fiziğine övgüler yağdı.

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Caner Erkin ile Şükran Ovalı, geceliği 7 bin 500 TL olan Ushuaia İbiza Hotel'de konaklıyor..

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