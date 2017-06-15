Aşk Tatili!

Beşiktaş'ta top koşturan Caner Erkin, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından eşi Şükran Ovalı ile birlikte soluğu İspanya'da aldı.

Ibiza'da tatil yapan çift, çektikleri romantik fotoğrafları Instagram sayfalarında takipçileriyle paylaştılar



Hayranları ikilinin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutarken, Şükran Ovalı'nın makyajsız haline ve kusursuz fiziğine övgüler yağdı.



Caner Erkin ile Şükran Ovalı, geceliği 7 bin 500 TL olan Ushuaia İbiza Hotel'de konaklıyor..