Aşk üçgeni! "Midem bulanıyor..."

Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar Açelya Topaloğlu ile birlikte.

Serenay Aktaş ve Kenan Acar'ın mart ayında başlayan ilişkisi haziranda sona ermişti. İddiaya göre ilişkinin bitme nedeni Serenay Aktaş'ın arkadaşı Açelya Topaloğlu Serenay Aktaş ile Kenan Acar ‘Meryem’ dizisinde iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Arkadaşlıkları Mart 2018’de set dışına taşmış, aşka dönüşmüştü.

Ama mutlulukları uzun sürmemiş, haziranda ayrılık kapıyı çalmıştı.

İddiaya göre; Kenan Acar bu ilişkiye yine ‘Meryem’de rol alan ve Serenay Aktaş’ın arkadaşı olan Açelya Topaloğlu uğruna son verdi.

Kenan Acar ile Açelya Topaloğlu’nun aşkı 6 ay sonra ortaya çıktı.

Serenay Aktaş durumu öğrenince küplere bindi.

'MİDEM BULANIYOR'

Çok sinirlenip Twitter hesabından Açelya Topaloğlu için, “Bu çirkinliğe inanmak istemiyorum.

Midem bulanıyor” tweet’ini attı.

28 yaşındaki Kenan Acar, Açelya Topaloğlu’ndan 4 yaş küçük.