ASKERİ MAHKEMEDEN FİRAR ETTİ!

Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan DOĞAN Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan DOĞAN, bugün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.

Polisin açıklamasına göre “Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.