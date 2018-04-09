ASKERLER DUMANDAN ETKİLENDİ!
5 asker hastaneye kaldırıldı!
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Akdoğan’da KTBK Komutanlığı’na ait birlik içerisinde çıkan ot yangınında 5 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Ahmet İLKTAÇ
Akdoğan’ da dün akşam saatlerinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ait birlik içerisinde yangın çıktı.
Çıkan yangının rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde yayıldığı öğrenilirken, yangını söndürmeye çalışan 5 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Akdoğan ve Geçitkale Sağlık Ocaklarından gelen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerler müşahede altına alındılar.
Dumandan etkilenen askerlerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Kıbrıs
Etiketler : Akdoğan, KTBK Komutanlığı, ot yangını, askerler, duman, hastane
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