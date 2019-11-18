ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da 1. Derce Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcundan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Mağusa’da sakin Omeke Philip Ngozi askerler tarafından yakalandı.

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken askerler tarafından yakalanan zanlı Omeke Philip Ngozi polise teslim edildi. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olguları aktardı. Polis, Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17.11.2019 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Lefkoşa’da 1. Derce Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcunda Mağusa’da sakin Omeke Philip Ngozi (E-31, Nijerya, Öğrenci ) surlardan Taksim sahasına inmek suretiyle birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal etmiş olup adı edilen görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının yasal statüsünün ve Güney Kıbrıs’a neden geçmek isteğinin araştırılacağını belirterek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.



