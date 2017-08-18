AŞKIN İLK FOTOĞRAFI!

Tuba Büyüküstün, geçen ay cezaevinden çıkan sevgilisi Umut Evirgen ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirleri fark eden Evirgen, “Ooo yandık” derken Büyüküstün daha sakindi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün (34) ile ünlü mekanların işletmecisi Umut Evirgen’in (25) aşkı sonunda belgelendi. Çift önceki gün Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirleri fark eden Evirgen “Ooo yandık” derken, Büyüküstün tepkisiz bir şekilde yürümeye devam etti. İkili, ciplerine binerek oradan uzaklaştı.