Aşkın ilk pozu...

Ekin Mert Daymaz ve Eliz Sakuçoğlu'ndan ilk poz

Aylardır objektiflerden uzakta aşklarını yaşayan çiftten ilk poz 2019'da geldi.

Eliz Sakuçoğlu (34) uzun süren yalnızlığına geçen temmuzda nokta koymuş, kendinden 7 yaş küçük oyuncu Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aylardır objektiflerden sürekli kaçıyor, birlikte görüntülenmemeye özen gösteriyorlardı.

MUTLULUK POZU

Öyle ki, ayrıldıkları iddia edilmeye başlanmıştı. Eliz Sakuçoğlu yılbaşını sevgilisi ile geçirdi. İkili ilk kez mutluluk pozu verdi.

KARDEŞİ DE AŞIK

Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu, Mart 2018’de ameliyatla erkek olmuştu. Adını da Poyraz olarak değiştirmişti. Eliz’in büyük destek verip “Gurur duyuyorum” dediği Poyraz aşkı da buldu. İddiaya göre; farkındalık danışman ve yaşam koçu Seza Aslanbaş ile çok mutlu.