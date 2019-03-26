Aşkları 3 ay sürdü!

Yaklaşık 3 aydır birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu’nun geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç’tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç’ın eski aşkı Birkan Sokullu ile görüşmeye başlamıştı.

İlk kez geçen ocak ayında Suadiye’de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Martta yollar ayrıldı

Sokullu’nun Deniz’in babasıyla tanıştığı, hatta bu beraberliğin evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyordu. Ama beklenen olmadı.

Deniz ve Sokullu’nun geçtiğimiz günlerde oturup uzun bir konuşma yaptığı, ortak karar ile de ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.