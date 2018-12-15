Aşkları tam gaz devam ediyor!
Aşkları tam gaz devam ediyor!
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Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya’nın aşkı tam gaz devam ediyor
2016 senesinde kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman saygın iş adamı Musta Koç'un kızı Aylin Koç, ve oyuncu Bennu Gerede'nin oğlu Dilan'ın aşkı tam gaz devam ediyor.
Spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile oyuncu Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları bir kereyi takipçileriyle paylaştı.
Etiketler : Aylin Koç, Dilan Gerede Erkaya, aşk
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