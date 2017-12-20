AŞKLARININ ÜZERİNDE KARA BULUTLAR GEZMEYE BAŞLADI!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk sevgilisi Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Adriana'nın bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Metin Hara ile -Adriana Lima'nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti. Attıkları adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.

TAKİBİ BIRAKTI

Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Lima'nın bu hamlesi "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.