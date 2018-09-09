Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Harvard'lı profesör Karin Michels, hindistan cevizi yağının saf zehir olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Profesör Michels, hindistan cevizi yağının oda sıcaklığında katı hale geldiğini ve yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerdiğini, buna karşılık, hayvansal yağ içeren domuz yağının bile yüzde 40 oranında doymuş yağ içerdiğini söyledi.