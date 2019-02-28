Aslı Enver, Murat Boz'u yalnız bırakmadı
Aslı Enver, Murat Boz'u yalnız bırakmadı
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Aslı Enver, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Murat Boz’u, ‘Öldür Beni Sevgilim’ filminin galasında yalnız bırakmadı.
Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, 1 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.
Filmin özel gösterimine, Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver de katıldı. Güzel oyuncu, sade tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.
Etiketler : Aslı Enver, Murat Boz, Öldür Beni Sevgilim
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