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Aslı Enver, Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Aslı Enver, Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Aslı Enver, Murat Boz'u yalnız bırakmadı

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Aslı Enver, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Murat Boz’u, ‘Öldür Beni Sevgilim’ filminin galasında yalnız bırakmadı.

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, 1 Mart'ta izleyicilerle buluşacak. 

Filmin özel gösterimine, Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver de katıldı. Güzel oyuncu, sade tarzıyla dikkat çekmeyi başardı. 

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