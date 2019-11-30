Aslı Enver, o dedikodulara çok kızdı!

Oyuncu Özcan Deniz'in meslektaşı Aslı Enver'e platonik aşık olduğu ve bu nedenle Feyza Aktan ile olan evliliğini yürütemediği edilmişti. Aslı Enver, bu iddialarla ilgili sert bir açıklama yaptı ve ilişkinin bitmesinin kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Özcan Deniz’in İstanbullu Gelin’de birlikte rol aldığı Aslı Enver’e platonik olarak aşık olduğu, bu nedenle geçtiğimiz yıl evlendiği Feyza Aktan ile bu yıl haziran ayında boşandığı iddia edilmişti. Bir magazin programındaki iddiaya göre Deniz, eski eşine durmadan Aslı Enver’i anlatıyordu. Deniz’in eşinden saçlarını Aslı Enver gibi kestirmesini, Aslı Enver gibi giyinmesini talep ettiği de öne sürüldü.

Çiftin bu yaşanılanların ardından evlilik terapistine gittiği, sorunlarını aşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadıkları ve ayrıldıkları konuşuldu.

Tüm bu dedikodular ile ilgili Aslı Enver’den sert açıklama geldi. Instagram hesabından bir yazı paylaşan Enver, şöyle dedi: “Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım, benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık… Çok ayıp… Ne münasebet!”