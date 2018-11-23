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  3. Aslı Enver ve Murat Boz, iddiaları doğruladı
Aslı Enver ve Murat Boz, iddiaları doğruladı

Aslı Enver ve Murat Boz, iddiaları doğruladı

Aslı Enver ve Murat Boz, iddiaları doğruladı

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Murat Boz ve Aslı Enver, 8 aylık ayrılığın ardından yakın dostlarının devreye girmesi üzerine ilişkilerine tekrar bir şans vermişlerdi. Çift bugün ise Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.

Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda ‘aşka devam’ dedi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan çift, geçen günlerde resmen barıştı. Çıkan bu haberlerin ardından iki isimden de açıklama gelmedi. Fakat ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barışma haberlerini doğruladı.

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