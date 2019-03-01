Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması...

Başrolünü Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' adlı filmin galası, önceki akşam Alkent Cinecity'de gerçekleşti. Özel gösterimde Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u yalnız bırakmadı.

Aslı Enver, "Murat'ın oyunculuğunu beğeniyorum ve bu filmde çok değişik bir iş yaptığını biliyorum. Merakla izlemeyi bekliyorum" dedi.

Rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinin final yapacağı haberleri hatırlatan başarılı oyuncu, "Güzel bir sezondu ve artık bitiriyoruz. Herkesin işi gücü var. O yüzden güzel bir final yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sevgilisi Murat Boz ile düet yapacağı haberlerini ise Aslı Enver "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.