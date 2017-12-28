Aslı'dan Seksi Paylaşım!

İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver, bir çorap markası için verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekici bir fotoğraf paylaşan Aslı Enver’e dakikalar içinde beğeni yağdı. Aslı’nın fotoğrafını görenler “Murat çok kıskanacak” demeden edemedi. Aslı, fotoğrafının altına “Sağlık, mutluluk dolu bir yıl olsun.” notunu düştü. Aslı Enver, paylaştığı bu fotoğrafı yorumlara kapattı.