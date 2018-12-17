ASLINDA SİYAHİ DEĞİL AMA...

Aslında siyahi değil! Aga Brzostowska, beyaz tenli bir genç fakat siyahiler tarafından ilginç bir şeyle suçlanıyor. Onunla aynı kaderi paylaşan bir başka isim de İsveçli Emma Hallberg. Aga Brzostowska yaptığı paylaşımlar ve aldığı sponsorluklar nedeniyle oldukça eleştiriye maruz kaldığını söyledi.