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Aslında utangaç biriyim

Aslında utangaç biriyim 1114

19 yaşından bu yana podyuma çıkan, tarzıyla dikkat çeken Didem Soydan, samimi açıklamalarda bulundu.