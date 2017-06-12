Aslışah Alkoçlar'ın 'aşk' tatili!
Aslışah Alkoçlar'ın 'aşk' tatili!
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Aslışah Alkoçlar ile kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi Kerem Tunçeri, Fethiye'de tatil yapıyor.
Ender- Gülşah Alkoçlar'ın küçük kızı Aslışah Alkoçlar ile kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi Kerem Tunçeri, Fethiye'de tatil yapıyor.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir ay önce aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, birlikte ilk tatillerine çıktı. Hafta sonunu Fethiye'de geçirdiler.
23 yaşındaki Alkoçlar, "Anne- babam ilişkimi biliyor aldığım kararlara saygı gösteriyor" açıklamısnı yapmıştı.
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Etiketler : Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri, Fethiye, aşk tatili
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