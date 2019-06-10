ASMA YAPRAĞI ALTIN DEĞERİNDE!

Yeni Bakış'tan Senagül Taşar'ın haberine göre; Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda yerini alan sebze fiyatları vatandaşın cebini rahatlatırken, geçen haftaya oranla daha da artış gösteren meyve fiyatları, vatandaşın tepkisine neden oldu. Özellikle çocuklarına meyve yedirmek isteyen vatandaş, “Meyveyi tane hesabıyla alır olduk” diyerek, isyan bayraklarını çekti. Tezgahları gezerek, bütçelerine uygun olanı bulmaya çalışan vatandaş, “Bu fiyatlarla ayağımızı yorganın dışında tutmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu. Sebze fiyatlarının yavaş yavaş normale döndüğünü söyleyen vatandaş, meyve fiyatlarında da aynı düşüşü beklediklerini dile getirdi.

Tezgahtaki bazı sebze fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Patates, soğan, domates gibi sebze fiyatlarında azalma görülürken, rekoru kilosu 50 TL olan asma yaprağı kırdı.

Havuç kilosu:………4,5 TL

Bamya:………..30 TL

Börülce: …………………20 TL

Kabak :…………….3 TL

Taze fasulye: ………7,5 TL

Kereviz:……………5 TL

Domates kilosu:……….3,5 TL

Patlıcanın kilosu: …..6,5 TL

Salatalığın kilosu: …….3 TL

Yerli sarımsak:……….5 TL

Roka:……….1 TL

Soğanın kilosu:………..5 TL

Sarımsağın tanesi:5TL

Turp :………1,5 TL

Patatesin kilosu:………..4 TL

Kırmızı Patatesin 3 kilosu: ……………10 TL

Acı biber:…......………….15 TL

Dolmalık Biber:…………..8 TL

Çarliston Biber: ………....7 TL

Sarma Çiçek: ……………5 TL

Limonun kilosu:… ………3 TL

Marul: …………………..2 TL

Asma Yaprak: …………..50 TL

Mor Sarma: ………………5 TL

Beyaz Sarma: …...3 TL

Pancar: ……………………7 TL

Özellikle kiraz ve üzüm gibi meyvelerin fiyatlarını görünce dudakları uçuklayan vatandaş, kilo fiyatı düşen kavun ve karpuzun olduğu tezgahlara yöneldi.

Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz:……….8,5 TL

Şeftali:………..5 TL

Elma:…………. 6 TL

Nektarin:..........………..10 TL

Kayısı:………..13 TL

Çileğin kilosu: ………..10TL

Erik:…………10 TL

Armut:…………….12 TL

Kiraz:…………….45 TL

Üzüm:…………….20 TL

Kavunun kilosu:……….4 TL

Karpuzun kilosu:….........1 TL

Washington Portakal: ..7 TL