ASTEĞMEN VE ÇAVUŞ ADAYLARI BUGÜN ANT İÇECEK!
Asteğmen ve çavuş adayları bugün ant içecek
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41/3’üncü dönem asteğmen ve 41/1’inci dönem çavuş adaylarının ant içme töreni bugün yapılacak.
Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı sorumluluğunda icra edilecek ant içme töreni saat 10:00’da başlayacak.
Etiketler : ant içme töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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