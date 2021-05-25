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  3. AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak
AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak

AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak

AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs Çarşamba gününden (yarın) itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacak.

Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklenmiş olup, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 12.00-16.00 , diğer merkezlerde 08.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Aşı yapılan merkezler şu şekilde:

Lapta Sağlık Merkezi A

kdoğan Sağlık Merkezi

Maraş Sağlık Merkezi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Değirmenlik Sağlık Merkezi 

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