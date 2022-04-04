“Astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödemeyin”

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık, tüketicilere gelen astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödememeleri çağrısı yaptı.

Işık’ın yazılı açıklamasında, “Kıb-Tek nisan ayı elektrik faturaları, tüketicilerde panik yaratmıştır. Konfederasyonumuz tüketicilere gelen astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödememeleri için çağrı yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Tüketicilere gelen astronomik elektrik faturalarını derhal iptal etmesi için Konfederasyonumuz hükümete çağrı yapmaktadır. Konfederasyonumuz reformist olarak kabul ettiği hükümeti istifa ettirecek bu sürece fırsat vermemesi için uyarmaktadır. Elektrikte yapılacak bir zammın piyasada tüketicileri isyan ettiren fahiş fiyatlara 2 katı yansıyacağını hükümet dikkate almalı ve zamdan kaçınması için tüketici örgütleri hükümeti önemle uyarmaktadır” denildi.