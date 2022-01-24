Asya bebek evine döndü
Asya bebek evine döndü
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Asya bebeğin ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Asya bebeğin 5. Günde evinde döndüğünü söyledi.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
''5. Günde çok şükür evimdeyim, yolladığınız güzel dilekler, mesajlar için çok teşekkürler, hastahanedeki diğer çocuklarda inşallah enyakın zamanda iyileşip benim gibi evlerine dönerler ''
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