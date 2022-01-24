Asya bebek evine döndü

Asya bebeğin ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Asya bebeğin 5. Günde evinde döndüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

''5. Günde çok şükür evimdeyim, yolladığınız güzel dilekler, mesajlar için çok teşekkürler, hastahanedeki diğer çocuklarda inşallah enyakın zamanda iyileşip benim gibi evlerine dönerler ''