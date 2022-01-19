Asya bebek yoğun bakımda

Asya bebeğın ailesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Asya bebeğin Makarious çocuk hastahanesinin yoğun bakımına alındığı bilgisini verdi.

Asya bebeğin ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Hiç istemesemde Makarios çocuk hastahanesi yoğunbakım bölümünde yatıyorum, burada ki hemşirelerim ve doktorlarım benimle ilgileniyor, annen ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize geleceğimi biliyor, beni seven teyzelerimden, ablalarımdan ve abilerimden ricam bana dua edin en kısa zamanda ablalarımın yanına geleyim''