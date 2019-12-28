Ata Demirer hastalandı, aşk ortaya çıktı

Komedyen Ata Demirer’in, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik olması, geçtiğimiz şubat ayında ayrıldığı Alara Bozbey’le barıştığını ortaya çıkardı.

Perşembe günleri BKM sahnesinde 'Ata Demirer Gazinosu' ile sevenleriyle buluşan Ata Demirer, önceki akşam gerçekleştireceği stand up gösterisi öncesi rahatsızlanınca gösteriyi iptal etmek zorunda kaldı.

Cem Yılmaz gibi kendi Instagram hesabından gribal enfeksiyona yakalandığını belirterek, sevenlerinden özür dileyen Demirer, Cihangir'de evine giderken objektiflere yansıdı.

Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahade altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemimi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.

Cem Yılmaz'ın da rahatsızlanarak gösteriyi iptal etmesinin hatırlatılması üzerine Demirer, "Benim ki biraz enfeksiyona bağlı ama geçmiş olsun herkese" karşılığını verdi.

Ata Demirer ile aşk yaşayıp ayrılan Alara Bozbey herkesi şaşırttı. Komedyeni hastanede yalnız bırakmayan Bozbey'in, Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kol kola yürümesi dikkat çekti.