Ata Demirer sordu: Tıraşa geleyim mi?

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Demirer bu defa kardeşini tıraş ederken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden ev karantinasındaki günlerini takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, bu defa farklı bir fotoğrafla sevenlerinin karşısına çıktı.

Yalnız geçirdiği ev karantinası günleri sonrasında kardeşi ile bir araya gelen Demirer, ona saç tıraşı yaparken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve üzerine de “Tıraşa geleyim mi? Biraderim memnun gibi…” notunu düştü.