ATAKAN, YAPIMI DEVAM EDEN YOLLARI İNCELEDİ!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün Karpaz bölgesinde bakım-onarım isteyen ve yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde tespit etti ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karpaz ziyareti öncesinde Haspolat Kavşağı’nın batısındaki yaya geçidinin yerini alacak olan üst geçidin monte edileceği noktada, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’dan bilgi alan Atakan, üst geçitle ilgili proje çalışmalarının başlatılması konusunda talimat verdi.

Daha sonra İskele Posta Dairesi’ni ziyaret eden Bakan Atakan, buradaki sorunları not ederek eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için direktif verdi.

Bunun ardından yapımı devam eden İskele-Çayırova Duble Yolu, bakım onarım isteyen Ziyamet köyü bağlantı yolu ve yine yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy sahil yolunda incelemelerde bulunan Atakan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Atakan ayrıca bu yıl ihalesi yapılacak olan Dipkarpaz-Apostolos Andreas yolu ve Kaleburnu-Sipahi Yolu ile ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi. Boltaşlı, Gelincik ve Kaleburnu arasındaki yolları da inceleyen Atakan, buradaki sorunları da not etti.

Bakan Atakan’a Karpaz bölgesi ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun da eşlik etti.