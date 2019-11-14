ATAKAN'DAN ACI İTİRAF!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan “Yollarımızın yüzde 80’e yakınının üst yapılarının ömürleri dolmuştur ve gerçek anlamda el atılması lazımdır. Ne yazık ki elimizde bir sihirli değnek yok. Bütçe mantığı, gelirler-giderler üzerinde gelirler paylaşılır. Bakanlığımıza verilen pay sorunlara el atacak noktada değil ama ciddi bir özveriyle çalışıldı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eksiklerin farkında olduklarını ancak kaynağa ulaşma noktasında yaşanan sorunların, birçok noktada atılması gereken adımlara engel olduğunu söyledi. Eleştirileri yanıtlayan Atakan “Yollarımızın yüzde 80’e yakınının üst yapılarının ömürleri dolmuştur ve gerçek anlamda el atılması lazımdır. Ne yazık ki elimizde bir sihirli değnek yok. Bütçe mantığı, gelirler-giderler üzerinde gelirler paylaşılır. Bakanlığımıza verilen pay sorunlara el atacak noktada değil ama ciddi bir özveriyle çalışıldı” dedi. Ülkede uygulanan karayolları standartlarının TC karayolları standartlarıyla aynı olduğunu, TC’deki standartların da AB ile uyumlaştırılmış olduğunu dile getiren Atakan, KKTC’nin küçük ve hızlı büyüyen bir coğrafya olduğunu, bunun da plansızlığı beraberinde getirdiğini kaydetti. Projenin nerede yapıldığının değil, projenin oturtulacağı zemin ve alanların önemli olduğunu söyleyen Atakan, küçük coğrafyada ve plansızlık çerçevesinde sıkıntılar yaşandığını söyledi. Yol aydınlatması konusunda, ana arterlerdeki aydınlatmanın karayolları dairesine verildiğini ancak dairenin buna bakacak altyapısı olmadığını, buna bakacak tek bir personel bulunmadığını dile getirdi. En son Kıb-Tek’le bu konuda bir çalışma yaptıklarını, bunun için Maliye Bakanlığı’ndan kaynak istendiğini ve kaynağın onaylandığını söyleyen Atakan, kısa süre içinde bu konudaki sorunların çözülmesinin planlandığını aktardı. Yabancı şoförlerin yaptığı kazaların bütün içinde büyük bir yer tutmadığını dile getiren Atakan, ülkeye turist olarak gelenler için KKTC’deki araç kullanımı hakkında broşür hazırlandığını dile getirdi. Atakan, ülkeye okumak ya da çalışmak için gelenler için de bir intibak süreci hayata geçirdiklerini dile getirdi. Atakan, alt ve üst geçitler konusunda DSİ hatları nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi. Körüklü otobüslerin 2020 yılında envanter dışı kalacağını dile getiren Atakan, anayola giriş ve çıkışlar konusunda imkanlar doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirtti. Atakan, trafik eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle önümüzdeki dönemde eğitim müfredatına ekleneceğini kaydetti. Bakanlık altındaki dairelerin ciddi personel eksikliği yaşadığını anlatan Atakan, yerli müteahhitlerle hareket etme çabası içinde olduklarını dile getirdi. Yeni havaalanının periyodik olarak denetlendiğini söyleyen Bakan Atakan, Telekom ve limanlar noktasında kamunun esas olacağı yapıların hayata geçmesinin en önemli hassasiyetleri olduğunu dile getirdi. Telekomünikasyon konusunda geçmişten bu güne sıkıntıların birikerek geldiğini söyleyen Atakan, bu sorunların çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Balalan - Yenierenköy yolunda sıkıntıların aşılma noktasında olduğunu söyleyen Atakan, Dağ Yolu konusundaki çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi. Bakan Atakan diğer yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi. “Toplu taşıma bir kangren” diyen Atakan, buradaki sorunları çözmenin kolay olmadığını ancak kolay olmadığı için çalışmayı bırakmayacaklarını dile getirdi. Usulsüzlüklerin tespiti, denetimlerin sıklaştırılması gibi konulara büyük önem verdiklerini anlatan Atakan, şu anda yaptıkları çalışmalarda bilirkişi hizmeti aldıklarını da kaydetti. KKTC’deki yapının başka hiçbir yerdeki yapıya benzemediğini dile getiren Atakan, ülkede 17-18 şirket kurarak üst yapıda kurulacak elektronik ücret alma sistemiyle denetim ve ödeme sistemi kuracaklarını belirtti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yolların yapım, bakım, onarım ve güvenliği projesine bu yıl TC tarafından kaynak aktarılmadığına işaret ederek, yolların yapım bakım onarım ve güvenliği kalemine toplam bütçeden bu yıl ne kadar para aktarılacağının da belli olmadığını dile getirdi. Büyük siteler kuran işletmelerin başka her şeyi düşünürken kanalizasyon, okul ihtiyacı gibi yatırımlar yapmadığını söyleyen Amcaoğlu, bu şirketlerin bu altyapı yatırımlarını da düşünmesi gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.



