ATAMALAR DEVAM EDİYOR!
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,
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Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine İpal Emin bugünden tarihinden itibaren atanmıştır.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine Mustafa Güven bugünden itibaren atanmıştır.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine Emine Andız bugünden itibaren atanmıştır.
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