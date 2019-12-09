ATAMALAR DEVAM EDİYOR!

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine İpal Emin bugünden tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine Mustafa Güven bugünden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine Emine Andız bugünden itibaren atanmıştır.