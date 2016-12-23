Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet Girne Antik Liman’da inceleme yaptı.

ATAOĞLU: “KRİZ MASASI OLUŞTURULACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet Girne Antik Liman’da inceleme yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fikri Ataoğlu Girne Limanı’nda yaşanan olayları bölge esnafından dinleyerek bilgi aldı.

“KRİZ MASASI OLUŞTURULACAK”

Batan tekneler, mendirek, zarar gören iskeleler, elektrik direkleri, fener ve limanın son durumunu yerinde inceleyen Atatoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından kendisinin başkanlık edeceği kriz masası oluşturulacağını belirtti.

Ataoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Bülent Arkın ve İsmet Esenyel, Özel Kalem müdürü Kazım Türkan, Bakanlık Müdürü Öztürk Keskinel, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu ile Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv eşlik etti.

Ataoğlu, fırtınanın oluştuğu gecenin hemen sonrasında, Perşembe günü Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Öztürk Keskinel tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda oluşturulacak Kriz Masası ekibinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Girne Polis Müdürlüğü ile Liman Klavuz Başkanı, Yat Sahipleri Başkanı, restoran sahipleri, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Müdürü, Eski Eserler Dairesi Müdürü, Planlama Dairesi Müdürü’nün yer alacağı bilgisini verdi.

Oluşan hasarın giderilmesi amacıyla gerekenin yapılacağını belirten Ataoğlu, “Uzun yıllardan beri süregelen problemlerin de giderilmesi yönünde ve yapılan tespitlerden yola çıkarak limanın sorunlarına gereken müdahale yapılacaktır. Bu bağlamda Girne Kalesi’nin de zarar gören yerlerinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi arkeologları eşliğinde ve dokusuna uygun şekilde tamiri planlanacaktır” ifadeleri kullandı.

Ataoğlu, “Bu büyük bir ekip işi tüm sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Bu bağlamda hepimize görevler düşmekte. Limanda çalışan gerek işletmeci gerekse personel kılavuzumuz olacaktır.Herkesin görüşlerine ihtiyacımız vardır. Şimdiden katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Yaşanan çevre felaketinin izlerini silmek için çalışmaya başladık, Herkese tekrar geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Kriz Masası’nın önümüzdeki hafta başı Girne Antik Liman girişinde bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ait Tanıtma Ofisi’nde toplanarak, ivedi olarak çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.