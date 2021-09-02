Ataoğlu: Sızıntı bizi teğet geçiyor ama deniz dibine çökmesi de büyük tehlike

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de katıldığı “45 +” programında Suriye kaynaklı akaryakıt sızıntısıyla ilgili son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan gelişmeleri aktaran Ataoğlu, sızıntının teğet geçmesinin sevindirici olduğunu ancak bu yakıtın eninde sonunda ya bir sahile vuracağını ya da dibe çökeceğini belirtti.

Ataoğlu, yakıtın deniz dibine çökmesinin de ciddi zarara neden olacağını söyledi. Çevre Dairesi ekiplerinin ilk günden itibaren olayı gözlemlediğini kaydeden Ataoğlu, yakıtın bir kısmının toplanamayacağının, yapışma özelliğini yitirdiğinin, bir kısmının buharlaştığını ve tortular halinde dibe çökmeye başladığını belirtti.

Ataoğlu, “Teğet geçecek dense de biz bütün önlemlerimizi geri gelebilecek şekilde aldık. Gelirse kuzey sahillerine gelecek. Bugün dibe çökse bile yok olmuş değildir. Dipteki zararları da çok ciddi olacak. Kıyılara da gelmeyecek değil. Bugün olmasa bile bir süre sonra bu bir şekilde kıyılarımıza da gelecek” dedi. Bu süreçte ortaya çıkan eksiklikler ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir rapor hazırlanacağını aktaran Ataoğlu, dibe çöken yakıtın sahillerimize ulaşması halinde atılacak adımların da belirleneceğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, turizm anlamında da en fazla pazarlanan ve Caretta-Carettaların yumurtlama mekanı olan Altınkum’un büyük bir tehlike atlattığını belirtti. Fikri Ataoğlu, “yakıt sahillerimize vursaydı turizmimiz bundan çok ciddi etkilenecekti” dedi.

BRTK