Ateş, titreme, baş ağrısı belirtileriyle kendini gösteriyor

Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı için hangi doktora ve bölüme gidilir?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii veya Borrelia garinii bakterilerinin enfekte olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini etkileyebilir. Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı için hangi bölüme gidilir? Gelin birlikte öğrenelim…

Ateş, titreme, baş ağrısı , yorgunluk , kas ve eklem ağrıları ve şişmiş lenf bezleri gibi belirtileri olan lyme hastalığı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde… Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı için hangi bölüme gidilir? İşte cevapları…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, geyik kenelerinin taşıdığı spirochete adı verilen bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Lyme hastalığına dört ana bakteri türü neden olur. Borrelia burgdorferi ve Borrelia mayonii Amerika Birleşik Devletleri'nde Lyme hastalığına neden olurken, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii Avrupa ve Asya'da önde gelen nedenlerdir. Bu bölgelerdeki en yaygın kene kaynaklı hastalık olan Lyme hastalığı, genellikle geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırığı ile bulaşır.

Tipik semptomlar ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deride meydana gelen döküntülerdir. Eğer tedavi edilmezse, enfeksiyon eklemlere, kalbe ve sinir sistemine yayılabilir.

LYME HASTALIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Lyme hastalığında, enfeksiyonun evresine bağlı olarak çok çeşitli semptomlar görülebilir. Bunlar ateş, döküntü, yüz felci ve artriti içerir. Bu semptomlardan herhangi birini gözlemlerseniz ve kene ısırması geçirdiyseniz tıbbi yardım isteyin. Lyme hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilir. Kullanılacak antibiyotik çeşitleri ve bu antibiyotikleri alma süresi belirtilere ve hastalığın evrelerine değişkenlik gösterebilir. Hastalığın tanısı için enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına müracaat edebilirsiniz.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lyme hastalığın 3 evresi vardır.

Bunlar:

1. Evre: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır.

2. Evre: Hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır.

3. Evre: Hastalık tüm vücuda yayılmıştır.

Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir.

Bunlar:

– Üşümeli titreme

– Ateş

– Genel bir halsizlik

– Baş ağrısı

– Eklemlerde ağrı

– Kas ağrısı

– Boyunda sertleşme

Ayrıca kene ısırığının olduğu bölgede düz ya da hafif şişkin kızarıklık görülebilir. Bu bölgenin merkezinde ise temiz bir alan bulunur. Bu kızarıklığa eritema migrans adı verilir ve tedavi edilmezse en az 4 hafta sürer.

Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

Lyme hastalığının 2. evresinin belirtileri kene ısırmasından birkaç hafta ya da ay sonra ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler şunlardır:

– Kızarıklık bölgesinde uyuşma ve ağrı

– Yüz kaslarında paraliz ya da zayıflık

– Kalp çarpıntıları

– Göğüs bölgesinde ağrı

– Nefes darlığı

Lyme hastalığının 3. evresinin belirtileri ise enfeksiyondan aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. En önemli belirtiler kas ve eklem ağrılarıdır.

Diğer belirtiler şunlardır:

– Kas hareketlerinde anormallikler

– Eklemlerde şişme

– Kaslarda zayıflama

– Uyuşma ve karıncalanma

– Konuşma, düşünme ve hafıza problemleri

– Uyku düzensizlikleri

– Görme bozuklukları

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığının erken evrelerinde uygun antibiyotiklerle tedavi edilen insanlar genellikle hızlı ve tamamen iyileşir. Oral tedavi için yaygın olarak kullanılan antibiyotikler, doksisiklin, amoksisilin veya sefuroksim aksetildir. Bazı nörolojik veya kardiyak hastalık formları olan kişilerde seftriakson veya penisilin gibi antibiyotiklerle intravenöz (damar yollu) tedavi gerekebilir.