Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ‘Ateş ve Öksürük Polikliniği’ devreye giriyor
‘Ateş ve Öksürük Polikliniği’ devreye giriyor

‘Ateş ve Öksürük Polikliniği’ devreye giriyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde

A+A-

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde haftanın 7 günü sabah 08.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.
Bakanlık Bundan böyle ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları konusunda duyuruda bulundu

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.