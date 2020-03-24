‘Ateş ve Öksürük Polikliniği’ devreye giriyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.
Yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde haftanın 7 günü sabah 08.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.
Bakanlık Bundan böyle ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları konusunda duyuruda bulundu
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