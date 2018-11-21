ATEŞİ SÖNEN ALTINDA SON DURUM

Son haftalarda dövizin de etkisiyle düşüşe geçen altında gram fiyatı ve çeyrek, yarım altın fiyatları haberimizde. Güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından her gün araştırılıyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Peki bugün yani 21 Kasım'da altın fiyatlarında hareket var mı?