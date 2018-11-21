ATEŞİ SÖNEN ALTINDA SON DURUM
Altın...
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Son haftalarda dövizin de etkisiyle düşüşe geçen altında gram fiyatı ve çeyrek, yarım altın fiyatları haberimizde. Güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından her gün araştırılıyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Peki bugün yani 21 Kasım'da altın fiyatlarında hareket var mı?
Altın fiyatlarındaki son durum hem vatandaş hem de yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan yükseliş ve dalgalanma hareketleri durulmuş gibi görünüyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 211,57 TL alış, 211,64 TL satış olarak görülüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 21 KASIM
Çeyrek altın 21 Kasım tarihinde, 338,44 TL’den alınıp, 346,15 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 211,57 TL’den alınırken 211,64 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.401,00 TL’den alınırken, 1.422,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 674,77 TL’den alınıyor ve 692,30 TL’den satılıyor.
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