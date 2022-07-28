Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Demet Özdemir ‘Dünyayla Benim Aramda’da da çok cesur

Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filmindeki ateşli sahneleri gündem olmuş ve Oğuzhan Koç ile ayrılığının sebebi olarak da bu sahneler gerekçe gösterilmişti. Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinde de cesur sahnelerde rol aldı. Dizinin ilk fragmanında dikkat çeken sahneler gündem oldu.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı film büyük başarı elde etmişti. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi ‘Dünyayla Benim Aramda’ da oldukça iddialı...

Disney+'ın merakla beklenen yerli içeriği ‘Dünyayla Benim Aramda’dan ilk tanıtım ve yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Dünyayla Benim Aramda dizisinin tanıtımında Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yatak ve küvet sahneleri anında gündem oldu. İkilinin bu sahnelerini görenler "Oğuzhan Koç yine gemileri yakmaz inşallah" yorumunda bulundu.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU

Dizide Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Dünyayla Benim Aramda konusu da merak edildi.

‘Dünyayla Benim Aramda’, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

mynet.com