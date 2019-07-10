ATHENA GÖKHAN GEMİYİ GERİ DÖNDÜRDÜ!

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi denize açıldıktan 2 saat sonra geri döndü. Athena grubu solisti Gökhan’ın gemide rahatsızlandığı ve geminin bu yüzden geri döndüğü açıklandı



Girne-Taşucu seferini yapan Akgūnler acentesine ait Via Mare gemisi dün denize açıldıktan 2 saat sonra, gemi kaptanının yaptığı anons sonrasında Kuzey Kıbrıs’a geri döndü.



Geminin bir süre önce adada bulunan Athena grubu solisti Gökhan için geriye döndüğü öğrenilirken Athena grubu solisti Gökhan’ın uçak fobisi nedeni ile Kıbrıs’a gemi seyahati ile geldiği de öğrenildi. Athena Gökhan rahatsızlandı Taşucu’na seyahat eden gemi Kıbrıs’a geri döndü.



