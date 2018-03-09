ATLAS GLOBAL O UÇUŞLARINI KALDIRDI!

Atlas Global, Antalya ile Ercan arasında direkt uçuşları durdurdu

Mert ÖZDEŞ

Atlas Global Havayolları, Ercan Havalimanı uçuşlarında önemli bir değişikliğe gitti.

Söz konusu havayolu şirketi 2018 yılı uçuş takviminden Ercan ile Antalya, Gaziantep ve Hatay arasında karşılıklı direk seferleri çıkardı.

Atlas Global’dan Diyalog Haber’e verilen bilgiye göre söz konusu değişiklik 2018 yılını kapsıyor. İptallerin tarifedeki değişiklikler sebebiyle

yapıldığı belirtilirken, uçuşlardan etkilenen yolcuların mağdur edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Diyalog Haber’e konuya ilişkin bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sufi söz konusu şirketin sadece İzmir ve Adana yönlerinden Ercan’a karşılıklı sefer izinleri olduğunu belirtti.

Şirketin uçuş takviminden Antalya’yı çıkarması Pegasus Havayolları’nı tek havayolu şirketi haline getirdi. Yaşanan bu gelişme turizm çevrelerinde endişe yarattı.

Hava ulaşımının en yoğun olduğu yaz dönemi arifesinde bu kararla birlikte Antalya gibi önemli bir uçuş noktasından ülkemize sadece tek bir havayolu şirketinin sefer düzenleyecek olması, bilet fiyatlarını akıllara getirdi. Zaten oldukça pahalı olan bilet fiyatlarının şimdiden artmaya başladığı görüldü.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre bugün Ercan ile Antalya arasında en ucuz gidiş bileti 143 TL, 11 Mart Pazar en ucuz dönüş bileti ise 180 TL. Böylece 30 dakikalık bir uçuş mesafesinde gidiş dönüş bilet fiyatı 323 TL’ye çıkıyor.

Özboğaç: Olumsuz etki yapacak

Diyalog’a konuşan KITOB Başkanı Fethi Özboğaç, Antalya yönünde bilet fiyatlarının olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, milli havayolu gerekliliğine dikkati çekti:

Özboğaç şöyle dedi:

“Antalya, KKTC turizmi için önemli bir pazardır. Bu durumda Ercan-Antalya yönünde fiyatlar önemli ölçüde etkilenecektir. Bu yönde hava ulaşımında rekabet ortadan kalkmış olacak. Durdurulan her uçuş ülke turizmi için bir kayıptır. Büyük sıkıntı yaratacak.

Bu durum bir kez daha milli bir havayolu şirketine ihtiyacımız olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Kesinlikle milli hava yolu şarttır. İyi işletilen bir milli havayolu rekabeti yaratarak fiyatları düşürebilir.”

Diyalog