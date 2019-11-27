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ATLAS'IN ÖLÜMÜNDE DOKTOR İHMALİ Mİ VAR?

ATLAS'IN ÖLÜMÜNDE DOKTOR İHMALİ Mİ VAR?

Taburcu Oldu, Evinde Yaşamını Yitirdi

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Önceki akşam karın ağrısı şikayeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Atlas Rüstemoğlu taburcu edildikten sonra sabah evinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’na otopsi yapıldı, kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleri alındıktan sonra yapılacak tetkik sonucunda belirlenecek

AİLEDEN "İHMAL VAR" İDDİASI

Rüstemoğlu'nun ailesi, Atlas’ın ölümünde doktor ihmalinin olduğunu iddia ederek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını aktardı.

CENAZE BUGÜN

Atlas Rüstemoğlu bugün öğle namazına müteakip Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

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