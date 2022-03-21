Atun: Kıb-Tek tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, kolay değil ama ayağa kaldıracağız

Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu’nda elektrikle ilgili soruları yanıtladı.

Kıb-Tek’te üretim ve yatırım eksikliği olduğunu söyleyen Atun, “Üretim yetersizliği var. Özellikle son 5 yılda, 2020-2022’de ekonomik faaliyetlerin kapasitesi azaldı. Öngörülen yüzde 5’lik büyüme ve yüzde 5’lik talep de olmadı” dedi.

İlk etapta Kıb-Tek’e 50 megavatlık kapasite oluşturulması gerektiğini belirten Atun, makinelerin arızası ve bakımlarıyla oluşan kayıpla ihtiyacın 110 megavat olduğunu söyledi.

Atun, “Süratli ve etkin şekilde hareket etmeye, doğru çözümü bulmaya ve uygulamaya mecburuz. Yaza, pick zamanların yaşanmasına 3 ay kaldı” dedi.

Elektrik teşvikini Kıb-Tek’in değil hükümetlerin vermesi gerektiğini ifade eden Atun, “Biz Kıb-Tek’i hükümetlerin fiyat politikası uyguladığı bir kurum olarak kullanamayız. Kurumu bu büyük borca sokan uygulama da budur” dedi.

Atun, üretim açığından dolayı Güney’den 70 megavata kadar elektrik alındığını ifade ederek, “Benim dönemimde Güney’e 80 megavata kadar verdiğimizi hatırlıyorum. Biz kati ihtiyaçlı, onlar da kati sağlayıcı konuma geldi…Bu dengeyi değiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Atun, “Açık ne kadarsa Güney’den alalım, halk bu soğukta elektriksiz kalmasın’ dedim ama onlar da fazla kapasitelerini bize veriyor. Kimi gün bu 60 megavata kadar çıkıyor, kimi gün 18’lerde kalıyor. Bu bizim kontrolümüz dışında… Elektrik Kurumu tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız.” dedi.