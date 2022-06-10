Atun: Protokol KKTC’nin mali yapısı için fırsatlar içeriyor

Maliye Bakanı SunatAtun, KKTC’deki mali durum, atılması planlanan adımlar ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

KKTC maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamanın kendileri için en temel nokta olduğunu vurgulayan Atun, devletin mükellefiyetlerini yerine getirerek, vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermenin ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harcamalarını yapabilmesinin önemine değindi.

Atun, 2020 yılında başlayan küresel salgın ve sonrasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı’yla krizin çift yönlü hale geldiğini belirterek, bunun KKTC’yi de yüksek enflasyon yönüyle etkisi altına aldığını ifade etti.

Özellikle artan petrol ve enerji fiyatlarıyla birlikte özel sektörün rekabet edebilirliğinin tehdit altına girdiğini, bunun da üretim açısından büyük tehdit oluşturduğunu anımsatan Atun, bütün bunların devlet gelirlerine de olumsuz bir şekilde yansıdığını belirtti.

Atun, “Bütün gayretlerimiz, KKTC ekonomisinin yeniden üretkenliğini kazanması içindir” diyerek, “Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne ek bütçe yasa tasarımızı sunduk. KKTC bütçesi, 2022’nin başında yasalaşan 12 milyar 770 milyon liralık seviyeden, 18 milyar 810 milyon liralık seviyeye ulaştı. Buradaki temel neden, devletin harcamalarını, mükellefiyetlerini, hizmetlerini sağlayabilmesi ve ödemelerini yapabilmesi için güncel fiyatlarla yeni bir bütçe gerekli” dedi.

Dar gelirli vatandaşı, enflasyon karşısındaki yüksek kayıp tehdidiyle karşı karşıya bırakmama konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Atun, devlet olarak bu noktada gerekeni yapacaklarını söyledi.

“Bütün gayretlerimiz, KKTC ekonomisinin yeniden üretkenliğini kazanması içindir” diyen Atun, 6 aylık “hayat pahalılığı” zammını da kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına yansıtmak üzere çalıştıklarına işaret etti.

Atun, ülkedeki yoksul sınıfa, Başbakan Ünal Üstel’in onayıyla, bir veya iki defaya mahsus yardım yapılabileceğini, bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ana vatan Türkiye ile 4 milyar 250 milyon liralık kaynak içeren bir mali ve iş birliği protokolü imzaladıklarına değinen Atun, protokolün KKTC için bir çıpa gibi olduğunu, 3 bacaktan oluştuğunu vurguladı ve protokolün detaylarını paylaştı.

Atun, Türkiye ile KKTC arasındaki protokolün bazı çevreler tarafından haksızca ve bağlamından koparılarak eleştirildiğine de değinerek,“Türkiye ile imzaladığımız mali protokole yönelik eleştirileri son derece haksız, sığ ve siyasi buluyorum. Yapıcı düşünce içerisinde olan hiç kimsenin, protokolü eleştirebileceği bir alan ben görmüyorum. Bugüne kadar yapılan protokoller içerisinde bence en iyi protokollerden bir tanesi. Bu protokolde KKTC vatandaşı için sadece refah vardır, hem sosyal hem ekonomik kazan ile fayda vardır. Bu gözle bakmak lazım. Ana vatanımız, KKTC‘nin ve halkının yanında olduğunu bir kez daha somut bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Bir Maliye Bakanı olarak ben bunu net bir şekilde görüyor ve hissediyorum. Bu protokoldeki maddeleri uygulama iradesi hükümetimizde vardır” dedi.