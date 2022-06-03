Atun,elektik fiyattında güncelleme gerekecek

Sunat Atun, ilk olarak yakıt alımı konusunu değerlendirdi.

Atun, yakıt ihalesiz şekilde doğrudan alımı konusunu Bakanlar Kurulu’ndan onayladıklarını çünkü, Rusya Ukrayna savaşından dolayı tedearikte büyük sıkıntılar olduğunu belirtti.

Atun, bazı riskleri minimize etmeleri gerektiğini belirterek, yakıtın Türkiye’den direkt alımı konusnda anlaşmaların yapıldığını çünkü bu yolla daha az risk taşıyacaklarını da anlattı.

Atun, elektrik maliyetlerine ilişkin de konuştu.

Maliye Bakanı Sunat Atun, şu anda elektrikte maliyetin 3.30 TL olduğunu ifade etti, “Bize henüz bir şey intikal etmedi. 3-4 gün önce oldu bu çalışma. Bu noktada fiyatta güncelleme gerekecek” açıklamasını yaptı. Vatandaşın yüksek oranda etkilenmemesi için devlette kendi adına bir tasarrufta bulunacaktır” diyen Atun, “Yüksek elektrik artışı olmaması için bütçeden destek olunacak” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, AKSA konusunda ise 2024 yılı için AKSA ile devam edilmesi görüşünün Ekonomi ve Enerji Bakanı iken kendisi tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı.

AKSA’ya ikinci sözleşme uzatmasının 19 Şubat 2009 tarihinde yapıldığını söyleyen Bakan Atun 15 yılı kapsayan bu sözleşmenin o dönemde yapıldığını söyledi.

O dönemde varolan koşullardan dolayı bunun yapıldığı açıklamasını Ferdi Sabit Soyer’in kendisine yaptığını söyleyen Atun, aynı koşulların bugün de varolduğunu dile getirdi.

AKSA ile yeni sözleşme yapılması adına kendisinin söz verdiği söylemlerine atıfta bulunan Atun, “Benim kimseye bu yönde verdiğim bir söz yoktur” dedi.

Bakan Atun, AKSA sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili rüşvet iddialarına karşın ise, bunun temelsiz bir iddia olduğunu söyleyerek, bu konuda şahit olanların da deşifre edilerek yargıya taşınması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak kendilerinin bu konuyla ilgili kuruma yazılı soru göndereceklerini ve gelen cevabı da Meclis Genel Kurulu’na sunacağını kaydetti.