Atun:Kriz dönemini aşmak için hep birlikte çalışacağız

Maliye Bakanı Sunat Atun, dünyada ve ülkede çok ciddi bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, “Kriz dönemini aşmak için hep birlikte çalışacağız.” dedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul eden Atun, Sanayi Odası yönetim kurulu ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dönemlerinde Sanayi Odası ile çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu dile getiren Atun, Oda’nın özellikle ekonomik programların yazılmasında çok büyük katkıları olduğunu vurguladı.

2010 yılından beri başlatmış oldukları ihraç fazlalarının geliştirilmesi ve yeni ihraç fazlalarına erişilmesi, ihraç ve teşvik desteklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konularında Oda ile önemli çalışmalar yaptıklarını velirten Atun, şimdi önceki tecrübeleri aktarma zamanı olduğunu belirtti.

Özel sektörün her ülke ekonomisi için son derece önemli, olduğuna dikkat çeken Atun, Kıbrıs Türk Sanayisi’nin ülkede katma değer oluşturulması ve ülkenin ekonomik dinamizminin hayata geçirilmesinin ve güçlendirmesi için önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

“Tüm dünya gibi biz de krizden geçiyoruz ve ilk kez sanıyorum iki dışsal krizle ayni anda mücadele ediyoruz.” diyen Atun, bunlardan birinin küresel salgının ülkede 2020 yılından beri getirmiş olduğu sıkıntılar ve tahribat olduğunu; diğerinin ise Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünya ekonomisinde tekrardan arz koşullarını ve tedarik koşullarını bozmaya başlaması olduğunu söyledi.

Tüm dünyada akaryakıtta çok büyük fiyat artışları olduğuna dikkat çeken Atun, gerek Türkiye ekonomisinde gerek Avrupa ülkelerinde bu artışların görüldüğünü, Rusya, Suudi Arabistan, Amerika ve Kuzey denizi petrolü gibi her birinin bir birine yakın olmayan farklı üretim maliyetleri olduğunu ve bu artışların gündelik hayatı son derece derinden etkilediğini vurguladı.

Atun, “Kriz döneminde ülkemizi hep birlikte sırtlanacağız. Ülkemizde bu sürecin geçmesi için hep birlikte çalışacağız. Kamu maliyesi olarak son yılların en zorlu dönemine girdik ancak bugünlerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri, ihtiyaç duyduğu tedbirleri elbette reel sektörün de teşviklerini sağlayarak hep birlikte alacağız.” ifadelerini kullandı.

Devletin kamu borcu stoğunun 9 Milyar TL’ye ulaştığını dile getiren Atun, gelecek nesillerin refahından tüketildiğini ve buna müsaade etmemek gerektiğini vurguladı.

Bugünün insanının, bugünün zorluklarını kendisinin göğüslemesi gerektiğine dikkat çeken Atun, “Beşikte yatan bebeğin, ilkokulda okuyan yavrunun bu borç yükünü almak gibi bir haksızlığa uğramaması gerekiyor. O yüzden tedbirler ve düzenlemelerimizi hep birlikte yapacağız.” dedi.

Ataların çok daha kıt koşullarda yaşam ve var oluş mücadelesi verdiklerini ve bir devlet kazandırdıklarını söyleyen Atun, bu devlete gereken en iyi şekilde bakmak ve yönetmenin kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Odanın geçmişten bugüne koyduğu katkılardan dolayı başkan ve yönetimine teşekkür eden Atun, bundan sonraki çalışmaların daha önceki tecrübeler ışığında hep birlikte yapılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında, Maliye Bakanı Sunat Atun’un sanayi sektöründen gelmiş olmasının önemine dikkat çekti ve sanayicinin sıkıntılarını çok iyi anlayabileceğini belirtti.

Kamacıoğlu görüşmede sektörün sıkıntılarını ve beklentilerini Bakan Atun’a aktardı.