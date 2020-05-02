ATV kazası! Sürücücün durumu ağır

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre dün akşam saat 22:00 civarlarında Yeniboğaziçi’nde Mehmetçik Sokak boyunca kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Yeniboğaziçi’nde sakin Ahmet Kabalcı (E-34), yönetimindeki plakasız ve kayıtsız ATV araç ile hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun içersinde takla atmıştır.

Kazada yaralanan ATV sürücüsü Ahmet Kabalcı ve yine ATV de yolcu olarak bulunan Safiye Özaydın(K-32) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Safiye Özaydın, sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından bu sabah taburcu olurken. Kazada ağır yaralanan Ahmet Kabalcı ise boyun kırığı ve kafatasında çatlak teşhisi ile ameliyata alınmıştır.

Ahmet Kabalcı bu sabah Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yeniden ameliyata alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.