ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor!

Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği atv’nin “Kırgın Çiçekler” dizisi, ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 2015 Haziran’ından beri yayında olan dizi geçen haftalarda 100. bölüm kutlamasını yapmıştı.

Yetişme yurdunda büyüyen 5 genç kızın etkileyici öyküsünü beyazcama taşıyan dizi, Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi genç yeteneklerden oluşan başrolleriyle reyting rekorları kırmış ve uzun süre zirvede kalmıştı.