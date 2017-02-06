ATV'nin Sevilen Dizisi Fianl Yapıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan dizi reytinglerde yaşanan düşüş sonrası final yapma kararı aldı.

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre ATV ekranlarının sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor'dan sevenlerini üzecek haber geldi.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, MF Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği,kadrosunda Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, Gerçek Alnıaçık, Su Kutlu, Mehmet Emin İnci, Berk Yaygın gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi final yapma kararı aldı.