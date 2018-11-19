AV KORUMA BÖLGESİNDE KANUNSUZ AV!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu H.Ş.E.(E-72)’nin, Beyarmudu köyünün kuzey doğusunda bulunan çöplük bölgesi yakınlarındaki sürekli av koruma bölgesi içerinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.