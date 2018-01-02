Av ruhsat harcı 128 TL oldu

Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2018’den itibaren av ruhsatlarının 128 TL ve av ruhsatı suretinin 20 TL olmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca yapılan düzenleme ile daha önce 116 TL olan av ruhsatı 12 TL, daha önce 18 TL olan av ruhsatı sureti de 2 TL arttı.